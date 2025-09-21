В США произошла стрельба, есть пострадавшие

В американском клубе произошла стрельба.
В загородном клубе Sky Meadow в Нашуа (штат Нью-Гэмпшир, США) произошла стрельба, в результате которой пострадало несколько человек. Об этом сообщили в полиции города. По данным ведомства, на месте происшествия был задержан подозреваемый.
«В результате стрельбы в загородном клубе пострадало несколько человек… Видеонаблюдение подтвердило наличие одного стрелявшего, и именно его задержала полиция», — пишет Associated Press (AP). Следственные мероприятия на месте все еще ведутся. Информации о состоянии пострадавших не поступало.
Ситуация вызвала широкий резонанс на федеральном уровне. Член палаты представителей США Мэгги Гудлендер заявила, что внимательно следит за развитием событий и выразила соболезнования пострадавшим и их семьям. Она отметила, что подобные трагедии затрагивают все сообщество, и подчеркнула важность поддержки жертв и их близких.