В российском регионе с рельсов сошли 8 вагонов поезда

В Южно-Сахалинске с рельсов сошли восемь вагонов поезда, груженых углем. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход 8 вагонов с углем», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в ходе инцидента вагоны не опрокинулись. Сейчас следователи проводят проверку по факту возможного нарушения правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Следователи отметили, что пострадавших нет. Идет подсчет ущерба. Ведутся восстановительные работы, выясняются все обстоятельства случившегося. В конце проверки СК примет процессуальное решение.
