Арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать девушку на северо-востоке столицы

По данным следователей, 18 сентября москвич в состоянии алкогольного опьянения постучал в дверь квартиры в доме на улице Павла Корчагина, где живет его знакомая, и попытался зайти. Девушка потребовала от него более ее не беспокоить и попыталась закрыть дверь. Но мужчина зашел в квартиру против ее воли и, применяя насилие, украл смартфон потерпевшей.