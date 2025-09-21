Арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать девушку на северо-востоке столицы

Арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступлений в отношении девушки на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщило ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
— Расследуется уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого мужчины. Он обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, разбое, покушении на изнасилование, — сказано в Telegram-канале ведомства.
По данным следователей, 18 сентября москвич в состоянии алкогольного опьянения постучал в дверь квартиры в доме на улице Павла Корчагина, где живет его знакомая, и попытался зайти. Девушка потребовала от него более ее не беспокоить и попыталась закрыть дверь. Но мужчина зашел в квартиру против ее воли и, применяя насилие, украл смартфон потерпевшей.
После этого он попытался изнасиловать знакомую, но она смогла выбежать из квартиры и сообщить о произошедшем соседям. Они вызвали полицию.
Фигуранта задержали и предъявили обвинение. Во время допроса он признал вину в полном объеме, говорится в сообщении СК.
18 сентября правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки в подъезде дома на юго-востоке Москвы в 2018 году. Ему предъявили обвинение.