Обрушение строительных конструкций здания школы в Москве: спасательные операции завершены

Напомним, что ранее представители университета прокомментировали произошедшее. Теперь студенты отправятся на обучение онлайн, пока здание не пройдет техническую экспертизу, а результаты последствия не исправят. К слову, в этой опасной ситуации никто не пострадал. Студенты и сотрудники университета отсутствовали в помещении, где рухнула облицовочная часть конструкции.