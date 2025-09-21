Обрушение строительных конструкций здания школы в Москве: спасательные операции завершены

В субботу, 20 сентября, в Москве на улице Знаменская в школе № 1080 разобрали завалы после обрушения конструкций во время ремонта. Погибли два человека, сообщили оперативные службы РИА Новости.
«Поисково-спасательные работы завершены, людей под завалами нет» — рассказал источник агентства.
Ранее экстренные службы информировали о обрушении бетонных плит в школе, где занятия не проводились. МЧС Москвы сообщило, что из-под завалов извлекли тела двух рабочих.
Согласно предварительным данным оперативных служб, обрушение в школе на востоке Москвы могло произойти из-за нарушения технологических норм при проведении строительных работ.
Следователи возбудили уголовное дело по факту несоблюдения требований безопасности при проведении строительных работ в образовательном учреждении. Прокуратура Москвы разместила в Telegram-канале фотографии с места происшествия.
Учебное заведение было закрыто на ремонт, поэтому в момент обрушения внутри находились только рабочие, ставшие жертвами инцидента.
Ранее Следственный комитет России по Приморскому краю инициировал уголовное дело о халатности, которая привела к частичному обрушению потолка в школе Владивостока. Инцидент произошёл 17 сентября и вызвал травмы у 12-летней девочки.
По предварительным данным следствия, администрация школы не устранила повреждения стен и потолков, что привело к осыпанию штукатурки. Девочка получила травмы, была госпитализирована и получила необходимую медицинскую помощь.
Аналогичная ситуация произошла накануне в одном из филиалов ЛГУ им. А. С. Пушкина во Владивостоке — там рухнула штукатурка. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю доложить о ходе проверки и установленных фактах.
Напомним, что ранее представители университета прокомментировали произошедшее. Теперь студенты отправятся на обучение онлайн, пока здание не пройдет техническую экспертизу, а результаты последствия не исправят. К слову, в этой опасной ситуации никто не пострадал. Студенты и сотрудники университета отсутствовали в помещении, где рухнула облицовочная часть конструкции.