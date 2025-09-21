По делу сына «крабового короля» допросили более 300 свидетелей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 300 свидетелей допрошено по делу о контрабанде краба в отношении Александра Кана, сына «крабового короля» Олега Кана, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Генеральная прокуратура РФ 2 июня сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына «крабового короля» направлено в суд Владивостока. Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Дело поступило во Фрунзенский суд Владивостока, который принял решение о направлении его по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд. Прокурор это решение обжаловал, но Приморский краевой суд оставил постановление без изменений.
Согласно постановлению суда, «по уголовному делу допрошено более 300 свидетелей».
По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский Универсальный Комплекс» и ООО «Приморская Рыболовная Компания» занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей.
При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей.
Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО «Курильский Универсальный Комплекс» фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу.
Ранее четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.
Александр Кан находится в международном розыске.