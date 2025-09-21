По делу сына «крабового короля» допросили более 300 свидетелей

По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский Универсальный Комплекс» и ООО «Приморская Рыболовная Компания» занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей.