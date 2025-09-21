Во Франции восхитились российским «Интервидением»

В ночь на 21 сентября в Москве прошел финал международного музыкального конкурса «Интервидение», который объединил на одной сцене исполнителей из 23 государств. По результатам голосования профессионального жюри победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Артист был удостоен Кубка победителя, а также денежного приза в размере 30 миллионов рублей. Как сообщил сам Дык Фук, часть выигранной суммы он направит на благотворительные проекты в России.