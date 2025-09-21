Во Франции восхитились российским «Интервидением»

В Москве прошел конкурс «Интервидение-2025».
Во Франции высоко оценили российский музыкальный конкурс «Интервидение», стартовавший 20 сентября в Москве. Об этом сообщил один из французских телеканалов, отметив, что мероприятие объединяет представителей более 20 стран. Конкурс составит конкуренцию известному европейскому «Евровидению».
«В субботу Россия возродила свой конкурс песни “Интервидение”, в котором приняли участие артисты из более чем 20 стран… Он составит конкуренцию декадентскому “Евровидению”», — пишет France24. Издание объяснило интерес к событию тем, что каждая страна-участница исполняет композицию на своем государственном языке, что отличает «Интервидение» от «Евровидения», где преобладает английский язык.
В ночь на 21 сентября в Москве прошел финал международного музыкального конкурса «Интервидение», который объединил на одной сцене исполнителей из 23 государств. По результатам голосования профессионального жюри победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Артист был удостоен Кубка победителя, а также денежного приза в размере 30 миллионов рублей. Как сообщил сам Дык Фук, часть выигранной суммы он направит на благотворительные проекты в России.