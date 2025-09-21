Санавиация на Камчатке спасла моряка, которому тросом на судне ампутировало руку

Санитарная авиация провела операцию по эвакуации пострадавшего моряка с рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов» в акватории Тихого океана около мыса Маячный на Камчатке. Об этом сообщила в субботу, 20 сентября, пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Уточняется, что во время траления сетей на судне лопнул трос, который ампутировал руку 43-летнему моряку. Обильная потеря крови грозила ему летальным исходом.
— В небо поднялся вертолет Ми-8 Национальной службы санитарной авиации. Борт подлетел к траулеру и завис над палубой. Спустившись на лебедке, спасатели стабилизировали состояние пациента и закрепили его на носилках, — сообщается в Telegram-канале Ростеха.
Командир Ми-8 Ринат Сангатуллин отметил, что самым ответственным этапом эвакуации является подъем носилок на вертолет, так как малейшее вращение или раскачка в воздухе может создать угрозу для безопасности.
Спасательная операция заняла 2,5 часа. На борту вертолета пострадавшему оказали необходимую помощь и доставили его в медучреждение. В настоящее время угрозы для жизни моряка нет.
Российский моряк выжил после того, как его рыболовное судно протаранил огромный корабль-рефрижератор в Мавритании, сообщило 19 сентября издание The Maritime Executive.