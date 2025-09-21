На Сахалине сошли с рельсов восемь вагонов с углём

На железной дороге в Южно-Сахалинске сошли с рельсов восемь вагонов грузового состава, информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о вагонах с углём. Инцидент случился на путях «необщего пользования» неподалёку от ТЭЦ.
«По предварительным данным, на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 произошёл сход восьми вагонов с углём, опрокидывание не допущено», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Ранее сообщалось, что в Амурской области при сходе подвижного состава на железной дороге погибли двое рабочих, ещё 12 человек получили травмы.