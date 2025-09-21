Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине сошли с рельсов восемь вагонов с углём

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

На железной дороге в Южно-Сахалинске сошли с рельсов восемь вагонов грузового состава, информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о вагонах с углём. Инцидент случился на путях «необщего пользования» неподалёку от ТЭЦ.

«По предварительным данным, на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 произошёл сход восьми вагонов с углём, опрокидывание не допущено», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее сообщалось, что в Амурской области при сходе подвижного состава на железной дороге погибли двое рабочих, ещё 12 человек получили травмы.