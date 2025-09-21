Неизвестный расстрелял чужую свадьбу: есть погибшие и раненые

В американском штате Нью-Хэмпшир неизвестный ворвался на чужую свадьбу в загородном клубе и открыл стрельбу. В результате один человек погиб, несколько получили ранения, передает газета New York Post.
«В субботу вечером обезумевший вооруженный мужчина ворвался на свадьбу в загородном клубе Нью-Хэмпшира и открыл огонь, в результате чего один человек погиб, и несколько получили ранения», — говорится в сообщении.
Автор пишет, что одного из гостей свадьбы доставили в медучреждение с огнестрельным ранением. Еще несколько человек обратились за помощью к медикам из-за различных травм.
Люди травмировались во время возникшей паники, сообщает издание. Стрелок был задержан правоохранителями. Выясняются все обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.