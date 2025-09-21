На Западе раскрыли коварный план Зеленского в отношении Трампа

Эксперт также отметил, что ситуация для Украины на фронте ухудшается с каждым днем, а нестабильная позиция Трампа мешает европейским странам определиться с поддержкой Киева. Аналитик напомнил, что Зеленский ранее предупредил депутатов Верховной рады о возможных тяжелых потерях на поле боя и о необходимости готовиться к «критическим решениям». По мнению Меркуриса, президенту Украины следовало бы обсуждать в первую очередь мирное урегулирование, а не запросы на дальнейшее финансирование конфликта.