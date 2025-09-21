На Западе раскрыли коварный план Зеленского в отношении Трампа

Зеленский попытается убедить Трампа поддержать новое наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский попытается убедить главу США Дональда Трампа выделить дополнительные финансовые средства на новое наступление ВСУ. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Он (Зеленский — прим. URA.RU) мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов», — заявил Меркурис.
Эксперт также отметил, что ситуация для Украины на фронте ухудшается с каждым днем, а нестабильная позиция Трампа мешает европейским странам определиться с поддержкой Киева. Аналитик напомнил, что Зеленский ранее предупредил депутатов Верховной рады о возможных тяжелых потерях на поле боя и о необходимости готовиться к «критическим решениям». По мнению Меркуриса, президенту Украины следовало бы обсуждать в первую очередь мирное урегулирование, а не запросы на дальнейшее финансирование конфликта.
Накануне The Wall Street Journal сообщила, что в Белом доме ведется подготовка к организации двусторонних встреч президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским, а также с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Помимо этого, по информации издания, не исключается возможность встречи Трампа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, передает RT.