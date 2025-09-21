Автомобиль с подростками повис на краю обрыва в Актобе (видео)

Как рассказали в министерстве, на окраине города, на 13-м километре автодороги республиканского значения «Северный обход», недалеко от реки Илек, сотрудники МЧС провели спасательные работы по отбуксировки легкового автомобиля, которому угрожало падение с обрыва в воду. Выяснилось, что двое подростков 2005 и 2008 годов рождения направлялись на рыбалку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина съехала с дороги в сторону обрыва.