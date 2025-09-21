Ричмонд
В американском Нью-Гэмпшире неизвестный открыл стрельбу на свадьбе

В результате стрельбы в городе Нашуа погиб один человек и ещё несколько пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в загородном клубе в американском штате Нью-Гэмпшир, где проходила свадьба, сообщила газета New York Post.

По данным журналистов, в результате случившегося погиб один человек и ещё несколько пострадали. Злоумышленник ворвался в обеденный зал в городе Нашуа и начал стрелять по окружающим.

Один из присутствующих ударил преступника стулом по голове. После этого злоумышленник упал на колени и выронил оружие. Затем нападавший скрылся через кухню.

Очевидцы рассказали, что, выбегая, он что-то кричал. Местное управление полиции уточнило, что подозреваемый в стрельбе задержан. Камеры видеонаблюдения показали, что мужчина совершил нападение в одиночку.

Напомним, в конце августа произошла стрельба в католической школе в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Инцидент унёс жизни как минимум троих человек. Также сообщалось о 20 пострадавших.