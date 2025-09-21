Стало известно о влиянии пожаров в Турции на отдых россиян

По его словам, несмотря на сообщения о возгораниях, масштабной эвакуации туристов не проводилось. Горин подтвердил отдельный инцидент в отеле Titanic Deluxe Golf Belek, где из-за возгорания соломенной крыши около сооружения отдыхающих временно переместили в безопасную зону на территории комплекса. После ликвидации пожара все гости вернулись в свои номера, функционирование отеля не нарушалось.