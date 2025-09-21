Стало известно о влиянии пожаров в Турции на отдых россиян

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в интервью aif.ru прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в туристических регионах Турции.
По его словам, несмотря на сообщения о возгораниях, масштабной эвакуации туристов не проводилось. Горин подтвердил отдельный инцидент в отеле Titanic Deluxe Golf Belek, где из-за возгорания соломенной крыши около сооружения отдыхающих временно переместили в безопасную зону на территории комплекса. После ликвидации пожара все гости вернулись в свои номера, функционирование отеля не нарушалось.
Представитель РСТ подчеркнул, что жалоб от российских туристов не поступало ни туроператорам, ни в консульство РФ. Он также отметил, что ситуация находится под контролем местных властей, и рекомендовал туристам следовать указаниям администрации курортов.
Горин добавил, что в настоящее время на турецких курортах могут находиться 400−500 тысяч российских туристов при общем годовом потоке около 7 миллионов человек. Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщало об отсутствии пострадавших среди россиян из-за лесных пожаров.
Читайте материал по теме: Россиянка, живущая в Турции, рассказала о ситуации с пожарами.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.