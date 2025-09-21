Ричмонд
В Нью-Хэмпшире мужчина устроил стрельбу на свадьбе, один человек погиб

В штате Нью-Хэмпшир неизвестный мужчина ворвался на свадьбу в загородном клубе и начал стрелять. В результате погиб один человек, ещё несколько получили ранения, сообщает газета New York Post.

Источник: Life.ru

«В субботу вечером обезумевший вооружённый мужчина ворвался на свадьбу в загородном клубе Нью-Хэмпшира и открыл огонь, в результате чего один человек погиб, и несколько получили ранения», — пишет издание.

Газета сообщает, что одного пострадавшего с огнестрельным ранением увезли в больницу. Ещё как минимум шесть человек получили травмы из-за давки, их также госпитализировали. Полиция уже задержала нападавшего. Его мотивы пока не выяснили.

Ранее в Кировоградской области Украины мужчина открыл стрельбу по патрульным во время проверки документов. Всё произошло в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. Ранения получили двое полицейских.