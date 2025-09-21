Ричмонд
Девятиклассник открыл стрельбу около школы № 49 в Новосибирске

Подросток выстрелил в сверстника из неизвестного оружия во время конфликта.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске школьник открыл стрельбу возле здания учебного заведения. Подросток выстрелил в сверстника из неизвестного оружия во время конфликта. Об этом пишет тг-канал «Инцидент-Новосибирск».

Все произошло 20 сентября рядом со школой № 49 в Кировском районе. Там между двумя девятиклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из школьников достал оружие и выстрелил в другого. Раненого мальчика увезли в больницу. Пуля пробила ему щеку.

По факту стрельбы сотрудники полиции организовали проверку.