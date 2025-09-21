Беженец рассказал, как ВСУ мародерствовали в Часовом Яре

«Пришел в квартиру — дверь выломана вместе с лоджией, захожу, сидит в очках, за компьютером я на кухню смотрю — стиралки нет, холодильника нет, микроволновки нет», — рассказал Туринов агентству РИА Новости. Он уточнил, что военные пытались оправдать свое присутствие необходимостью несения службы, однако на деле занимались мародерством.