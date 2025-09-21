По словам беженца, украинские военные регулярно занимаются мародерством.
Украинские военные занимали дома мирных жителей в городе Часов Яр и выносили из них бытовую технику. Об этом рассказал беженец из города Виталий Туринов.
«Пришел в квартиру — дверь выломана вместе с лоджией, захожу, сидит в очках, за компьютером я на кухню смотрю — стиралки нет, холодильника нет, микроволновки нет», — рассказал Туринов агентству РИА Новости. Он уточнил, что военные пытались оправдать свое присутствие необходимостью несения службы, однако на деле занимались мародерством.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен на южнодонецком направлении, имели на своих телефонах видеозаписи расстрелов автомобилей с мирными жителями. На кадрах фиксировались случаи открытия огня по гражданским лицам и их имуществу, что подтверждает случаи насилия в отношении мирного населения в зоне конфликта.