Во второй за два дня школе произошло обрушение. Видео

Накануне в ходе ремонтных работ в одной из школ Москвы также обрушились четыре пролета, в результате чего погибли двое сотрудников субподрядной организации. Следственный комитет по Москве инициировал уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.