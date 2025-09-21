Ричмонд
Во второй за два дня школе произошло обрушение. Видео

В городе Татарск Новосибирской области произошло частичное обрушение здания средней школы № 5. Об этом сообщают местные издания. Четверть конструкции сложилась, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Школа обрушилась в Татарске (фото из архива).

«В Татарске сегодня частично обрушилось здание школы № 5. К счастью, сегодня выходной и внутри никого не было», — пишет telegram-канал «Инцидент Новосибирск». На территории происшествия работают сотрудники специальных служб.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились кадры с места обрушения плиты на стройке в школе Москвы: новые подробности трагедии.

Накануне в ходе ремонтных работ в одной из школ Москвы также обрушились четыре пролета, в результате чего погибли двое сотрудников субподрядной организации. Следственный комитет по Москве инициировал уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.