Во второй за два дня школе произошло обрушение. Видео

Школа обрушилась в Татарске (фото из архива).
В городе Татарск Новосибирской области произошло частичное обрушение здания средней школы № 5. Об этом сообщают местные издания. Четверть конструкции сложилась, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.
«В Татарске сегодня частично обрушилось здание школы № 5. К счастью, сегодня выходной и внутри никого не было», — пишет telegram-канал «Инцидент Новосибирск». На территории происшествия работают сотрудники специальных служб.
Накануне в ходе ремонтных работ в одной из школ Москвы также обрушились четыре пролета, в результате чего погибли двое сотрудников субподрядной организации. Следственный комитет по Москве инициировал уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.