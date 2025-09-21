В Ильинском хозяин дома получил тяжелые травмы из-за попытки спасти имущество при пожаре

Пожар в Ильинском муниципальном округе начался с надворных построек — по предварительным данным ГУ МЧС по Пермскому краю, электросеть не справилась с нагрузкой. Владельцев дома разбудили соседи. Глава семьи высадил на улицу через окно жену и ребенка, а сам решил спасать ценности и документы.
Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники. Но домовладение лишилось конюшни, бани и части жилого дома. А хозяин госпитализирован с ожогами спины.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при пожаре звоните 01, 101, 112, эвакуируйте людей. Оставаться в горящем помещении, возвращаться за документами — верный способ попасть в беду. Жизнь и здоровье дороже.