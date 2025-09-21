В Новосибирской области обрушилась часть здания школы

«В 10.40 (06.40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 города Татарска Новосибирской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей не было», — говорится в сообщении.