Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области обрушилась часть здания школы

МЧС: в Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. Часть здания школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.

«В 10.40 (06.40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 города Татарска Новосибирской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей не было», — говорится в сообщении.

На месте работают спецслужбы.

Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения школы в Татарске. На место выехал и.о. Татарского межрайонного прокурора для координации действий спецслужб и правоохранительных органов.

По данным сайта школы, двухэтажное здание образовательного учреждения впервые открылось для учеников в феврале-марте 1937 года. Во время Великой Отечественной войны в здании школы находились военные казармы.