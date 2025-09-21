В Новосибирской области обрушилась часть здания школы

НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. Часть здания школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
«В 10.40 (06.40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 города Татарска Новосибирской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей не было», — говорится в сообщении.
На месте работают спецслужбы.
Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения школы в Татарске. На место выехал и.о. Татарского межрайонного прокурора для координации действий спецслужб и правоохранительных органов.
По данным сайта школы, двухэтажное здание образовательного учреждения впервые открылось для учеников в феврале-марте 1937 года. Во время Великой Отечественной войны в здании школы находились военные казармы.