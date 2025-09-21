Украина атаковала Россию 19 дронами

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Больше всего беспилотников уничтожили над Крымом — 12, также четыре беспилотника был сбиты над Черным морем, еще два над Брянской и один над Курской областями.