Украина атаковала Россию 19 дронами

В ночь на 21 сентября силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, атаки были зафиксированы над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря, а также в Брянской и Курской областях.

Больше всего беспилотников перехватили над Крымом.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Больше всего беспилотников уничтожили над Крымом — 12, также четыре беспилотника был сбиты над Черным морем, еще два над Брянской и один над Курской областями.

Ранее RT сообщал о четырех погибших в результате атаки дронов в ночь на 20 сентября в Самарской области. Целью атаки стала энергетическая инфраструктура региона.