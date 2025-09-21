Украина атаковала Россию 19 дронами

Больше всего беспилотников перехватили над Крымом.
В ночь на 21 сентября силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, атаки были зафиксированы над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря, а также в Брянской и Курской областях.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Больше всего беспилотников уничтожили над Крымом — 12, также четыре беспилотника был сбиты над Черным морем, еще два над Брянской и один над Курской областями.
Ранее RT сообщал о четырех погибших в результате атаки дронов в ночь на 20 сентября в Самарской области. Целью атаки стала энергетическая инфраструктура региона.