Local 12: в США пропала 38-летняя украинка

В Соединенных Штатах, вблизи мексиканской границы, исчезла 38-летняя украинка Анна Коврижных. Эту информацию распространил портал Local 12.
Анна проживала во Флориде на протяжении четырех лет. 5 июля ее семья перестала получать от нее сообщения. По предварительной информации, исчезновение произошло во время ее путешествия по территории США.
Как сообщает портал, мать Коврижных в день исчезновения дочери получила фотографию письма с GPS-координатами. В письме говорилось, что по указанным координатам находятся личные вещи Анны. Полиция предполагает, что украинка могла пересечь мексиканскую границу.
Ранее в городе Шарлотт, штате Северная Каролина, была убита 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая.