Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Local 12: в США пропала 38-летняя украинка

По предварительной информации, исчезновение произошло во время ее путешествия по территории США.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах, вблизи мексиканской границы, исчезла 38-летняя украинка Анна Коврижных. Эту информацию распространил портал Local 12.

Анна проживала во Флориде на протяжении четырех лет. 5 июля ее семья перестала получать от нее сообщения. По предварительной информации, исчезновение произошло во время ее путешествия по территории США.

Как сообщает портал, мать Коврижных в день исчезновения дочери получила фотографию письма с GPS-координатами. В письме говорилось, что по указанным координатам находятся личные вещи Анны. Полиция предполагает, что украинка могла пересечь мексиканскую границу.

Ранее в городе Шарлотт, штате Северная Каролина, была убита 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая.