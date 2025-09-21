Ричмонд
В МЧС рассказали подробности про разрушение школы в Новосибирской области

Частичное обрушение здания школы № 5 в Татарске Новосибирской области произошло в 10:40 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал — в момент обрушения в здании не было людей.

В Новосибирской области частично обрушилось здание школы.

«Сегодня в 10:40 на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания Средней общеобразовательной школы № 5 города Татарска Новосибирской области… В момент обрушения части здания людей не было», — написали в telegram-канале регионального МЧС. Причины происшествия выясняются. В ведомстве подчеркнули, что на месте работают все экстренные службы города.

Первые сообщения об обрушении здания школы в Татарске под Новосибирском опубликовали местные изданий. По их информации, примерно четверть сооружения обрушилась прямо на глазах очевидцев. Telegram-каналы также писали, что в момент инцидента в школе не было людей.