В МЧС рассказали подробности про разрушение школы в Новосибирской области

В Новосибирской области частично обрушилось здание школы.
Частичное обрушение здания школы № 5 в Татарске Новосибирской области произошло в 10:40 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал — в момент обрушения в здании не было людей.
«Сегодня в 10:40 на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания Средней общеобразовательной школы № 5 города Татарска Новосибирской области… В момент обрушения части здания людей не было», — написали в telegram-канале регионального МЧС. Причины происшествия выясняются. В ведомстве подчеркнули, что на месте работают все экстренные службы города.
Первые сообщения об обрушении здания школы в Татарске под Новосибирском опубликовали местные изданий. По их информации, примерно четверть сооружения обрушилась прямо на глазах очевидцев. Telegram-каналы также писали, что в момент инцидента в школе не было людей.