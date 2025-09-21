В МЧС рассказали подробности про разрушение школы в Новосибирской области

Частичное обрушение здания школы № 5 в Татарске Новосибирской области произошло в 10:40 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал — в момент обрушения в здании не было людей.