В Татарске Новосибирской области частично обрушилось здание школы

В Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания средней школы № 5. Об этом сообщили в МЧС России по региону.
По данным ведомства, обрушение произошло в 10:40. В момент инцидента в здании не было людей.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили спасатели.
На место обрушения прибыли экстренные службы, которые продолжают работать и уточнять обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что здание больницы сошло со свай в Салехарде из-за разрушения фундамента.