В Татарске Новосибирской области частично обрушилось здание школы

По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения школы в Татарске нет.

В Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания средней школы № 5. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

По данным ведомства, обрушение произошло в 10:40. В момент инцидента в здании не было людей.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили спасатели.

На место обрушения прибыли экстренные службы, которые продолжают работать и уточнять обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что здание больницы сошло со свай в Салехарде из-за разрушения фундамента.