В дагестанском Кумухе из-за дождей обрушилась часть древней крепостной стены

Разрушилась часть крепостной стены в дагестанском селе Кумух.

Часть крепостной стены в дагестанском селе Кумух рухнула из-за сильных дождей. Об этом рассказал глава Лакского района Юсуп Магомедов в Telegram-канале.

«Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками», — написал глава Лакского района.

Обрушившиясь из-за дождей крепость, относящаяся к XVI-XVIII векам, является объектом культурного наследия федерального значения. Магомедов пообещал сделать все для скорейшего ее восстановления.

Сильные ливни идут в Дагестане на протяжении нескольких дней. Дороги перекрыты, а трассы затоплены. В некоторых районах в домах пропало электричество.

Больше всего пострадала Махачкала. Город утопает в дождевой воде и мусоре. Ливневки попросту не могут справиться с таким количеством осадков.