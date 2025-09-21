В дагестанском Кумухе из-за дождей обрушилась часть древней крепостной стены

Часть крепостной стены в дагестанском селе Кумух рухнула из-за сильных дождей. Об этом рассказал глава Лакского района Юсуп Магомедов в Telegram-канале.
«Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками», — написал глава Лакского района.
Обрушившиясь из-за дождей крепость, относящаяся к XVI-XVIII векам, является объектом культурного наследия федерального значения. Магомедов пообещал сделать все для скорейшего ее восстановления.
Сильные ливни идут в Дагестане на протяжении нескольких дней. Дороги перекрыты, а трассы затоплены. В некоторых районах в домах пропало электричество.
Больше всего пострадала Махачкала. Город утопает в дождевой воде и мусоре. Ливневки попросту не могут справиться с таким количеством осадков.