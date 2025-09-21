В Ленинградской области уничтожили 56 взрывоопасных предметов времён ВОВ

В Ленинградской области уничтожили 56 взрывоопасных предметов. Видео © Пресс-служба МЧС.
Среди обезвреженных боеприпасов находились пять авиационных бомб и 51 противотанковая мина, представлявшие потенциальную угрозу для населения. Все взрывоопасные предметы были аккуратно извлечены из земли, транспортированы на специальный полигон и уничтожены контролируемым подрывом.
Ранее на восточной части Крымского полуострова сотрудники МЧС России успешно провели операцию по ликвидации девяти взрывоопасных объектов. Среди ВОП были восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд. Процесс работы специалистов осложнялся тем, что объекты находились в непосредственной близости к железнодорожным путям.