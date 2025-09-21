Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту волонтеров.
Несколько десятков военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен с помощью специального чат-бота. Об этом сообщил организатор проекта. Бот был создан российскими волонтерами для содействия украинским военным, желающим сдаться.
«С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», — сказал организатор. Его слова передает РИА Новости.
Ранее российские добровольцы разработали бота @FREE_SOLDIER2022, предназначенного для поддержки украинских граждан, которые были принудительно мобилизованы сотрудниками территориальных центров комплектования. Бот также помогает военнослужащим ВСУ, желающим добровольно сдаться в плен.
В июле российские силовые ведомства сообщили, что родственникам пропавших без вести военных ВСУ рекомендуется искать сведения о судьбе своих близких преимущественно на информационных ресурсах РФ. Семьи украинских военнослужащих безуспешно пытаются найти местные волонтерские организации, занимающимся поиском пропавших, передает RT.