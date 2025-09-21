В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы

По предварительной информации, в момент обрушения ни детей, ни учителей в здании не было, поэтому люди не пострадали. На месте уже работают экстренные службы, спасатели и правоохранители, уточняя причины происшествия и масштабы разрушений, сообщили в главке МЧС по Новосибирской области.