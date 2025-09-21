В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы

Экстренные службы работают на месте обрушения школы. Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области.
По предварительной информации, в момент обрушения ни детей, ни учителей в здании не было, поэтому люди не пострадали. На месте уже работают экстренные службы, спасатели и правоохранители, уточняя причины происшествия и масштабы разрушений, сообщили в главке МЧС по Новосибирской области.
В то же время прокуратура организовала проверку по факту инцидента. И.о. Татарского межрайонного прокурора выехал на место для координации действий спецслужб и контроля за расследованием.
Ранее Life.ru писал, что в Якутии при обрушении горной породы на руднике погиб один человек. Проходчик 1977 года рождения не успел спастись, когда часть породы обрушилась на участке. Прокуратура региона проводит проверку.