В России рухнула вторая школа за сутки: что известно о происшествии в Новосибирске. Видео

Часть здания средней общеобразовательной школы № 5 в городе Татарске Новосибирской области обрушилась утром 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 10:40 по местному времени. В момент обрушения в здании не было людей, пострадавших, по предварительной информации, нет.