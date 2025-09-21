В России рухнула вторая школа за сутки: что известно о происшествии в Новосибирске. Видео

Специалисты работают на месте обрушения школы в Новосибирске.
В разных регионах России за сутки рухнула уже вторая школа. Первое происшествие случилось днем 20 сентября — в Москве обрушились четыре этажа учебного заведения во время проведения ремонтных работ. Погибли два человека, часть оказалась под завалами. Утром 21 сентября часть школы была разрушена уже в Новосибирске. В сети появились жуткие видео и фото завалов. Подробнее о происшествиях — в материале URA.RU.
Обрушение школы в Новосибирске.
Что произошло.
В городе Татарск Новосибирской области утром 21 сентября обрушилось здание школы №?5. Момент разрушения двухэтажного строения попал на видео очевидцев. Происшествие произошло в выходной день, когда учебное заведение было пустым.
«Полностью все завалилось, вот такая катастрофа, хорошо, что ребятишек внутри нет», — приводит слова очевидца telegram-канал «Татарск — Online». На кадрах видно, как часть здания стремительно оседает и проваливается внутрь.
Местные жители отмечают, что трагедии удалось избежать благодаря тому, что в этот момент в школе не проходили занятия. На месте происшествия работают экстренные службы.
Реакция МЧС.
Часть здания средней общеобразовательной школы № 5 в городе Татарске Новосибирской области обрушилась утром 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 10:40 по местному времени. В момент обрушения в здании не было людей, пострадавших, по предварительной информации, нет.
Информация о причинах инцидента пока уточняется. Как пояснили в региональном управлении МЧС, на место незамедлительно выехали экстренные служб.
Обрушение школы в Москве.
Подробная информация и жертвы.
Сообщения об обрушении строительных конструкций в школе поступили днем 20 сентября. Инцидент произошел в школе № 1080 во время проведения ремонтных работ, учеников в здании не было.
С четвертого этажа обрушилась бетонная плита, в результате чего несколько рабочих оказались под завалами. Были подтверждены смерти двух человек. Под завалами остались еще шестеро.
Разрушению подверглись конструкции четырех этажей. Спасательные службы укрепили перекрытия здания, чтобы предотвратить возможные новые обрушения.
Возможная причина.
Возможной причиной обрушения конструкции в школе стали нарушения строительных технологий. «Нарушение технологии строительства рассматривается в качестве причины обрушения в школе на востоке Москвы», — сказали специалисты.
Реакция прокуратуры и СК.
Московская прокуратура инициировала процессуальную проверку в связи с обрушением бетонной плиты. В СК сообщили о начале доследственной проверки по факту возможного нарушения требований безопасности при проведении строительных работ.