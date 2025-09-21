В российском регионе обрушилось полздания школы

В новосибирском городе Татарске обрушилась часть здания средней школы № 5. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«В 10.40 (06.40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы № 5 города Татарска Новосибирской области», — говорится в официальном сообщении.
Предварительно, пострадавших нет. По информации ведомства, в здании в момент инцидента людей не было.
На место прибыли экстренные службы. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения школы.
