МЧС: часть школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

В Татарске Новосибирской области утром в воскресенье, 21 сентября, произошло частичное обрушение школы № 5. Об этом ррассказали в пресс-службе МЧС по региону.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в момент обрушения в здании не было людей.
«Поступило сообщение об обрушении части здания Средней общеобразовательной школы № 5… В момент обрушения части здания людей не было», — сказано в сообщении регионального МЧС.
Причины происшествия на данный момент выясняются. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, которые осматривают завалы, оценивают масштаб повреждений, а также проверяют все возможные угрозу дальнейшего обрушения.
Кроме того, прокуратура уже организовала проверку по факту обрушения. На место уже выехал и.о. Татарского межрайонного прокурора для координации действий спецслужб.
