Здание школы частично обрушилось в Татарске Новосибирской области

В городе Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания школы. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в региональном управлении МЧС. В момент инцидента в помещении никого не было.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В ведомстве подчеркнули, что здание обрушилось на глазах очевидцев, однако детей и взрослых в школе в это время не находилось.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту случившегося. Следователи намерены установить степень износа здания и причины происшествия с помощью судебной экспертизы.

Кроме того, будет проверено, когда в школе проводились ремонтные работы и какие организации отвечали за их выполнение, передает Telegram-канал местного Следкома.

Ранее трагедия произошла на территории школы № 1080 по адресу улица Знаменская, 12/4. Обвалились четыре пролета при реконструкции здания. Позже прокуратура показала кадры с места обвала конструкций. По информации правоохранительных органов, в результате обрушения погибли два человека, еще один оставался под завалами. Вероятной причиной произошедшего назвали нарушение технологии выполнения строительных работ.