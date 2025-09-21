Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске обогреватель стал причиной пожара, в котором погибла пенсионерка

Огонь охватил 30 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Включенный обогреватель стал причиной пожара, в котором погибла пенсионерка. Жители улицы Ивана Кочубея в Иркутске сообщили в службу спасения о пожаре бревенчатого дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— На место выехали девять спасателей и тремя единицами техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Когда прибыл первый состав подразделения, из внешней стены дома шел дым. Разведка показала, что в доме находилась 88-летняя женщина без признаков жизни. Огонь, который охватил 30 квадратных метров, удалось потушить.

Дознаватели выяснили, что дом загорелся из-за короткого замыкания включенного в сеть обогревателя.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что сушка волос обернулась пожаром в квартире в Братске.