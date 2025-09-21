В Иркутске обогреватель стал причиной пожара, в котором погибла пенсионерка

Включенный обогреватель стал причиной пожара, в котором погибла пенсионерка. Жители улицы Ивана Кочубея в Иркутске сообщили в службу спасения о пожаре бревенчатого дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— На место выехали девять спасателей и тремя единицами техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Когда прибыл первый состав подразделения, из внешней стены дома шел дым. Разведка показала, что в доме находилась 88-летняя женщина без признаков жизни. Огонь, который охватил 30 квадратных метров, удалось потушить.
Дознаватели выяснили, что дом загорелся из-за короткого замыкания включенного в сеть обогревателя.
