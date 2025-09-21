В Иркутске обогреватель стал причиной пожара, в котором погибла пенсионерка

Включенный обогреватель стал причиной пожара, в котором погибла пенсионерка. Жители улицы Ивана Кочубея в Иркутске сообщили в службу спасения о пожаре бревенчатого дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.