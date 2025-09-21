СК возбудил дело после обрушения школы в Новосибирской области

В Новосибирской области следственные органы инициировали уголовное дело в связи с частичным обрушением здания средней школы № 5 в Татарске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Сейчас на место инцидента выехала группа следователей, которые будут устанавливать причину обрушения.