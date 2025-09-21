СК возбудил дело после обрушения школы в Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением школы.
В Новосибирской области следственные органы инициировали уголовное дело в связи с частичным обрушением здания средней школы № 5 в Татарске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Сейчас на место инцидента выехала группа следователей, которые будут устанавливать причину обрушения.
«В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения здания школы в городе Татарске… В настоящее время место происшествия выехала следственная группа», — написали в telegram-канале регионального СК. В рамках уголовного дела планируется проведение судебной строительной экспертизы, целью которой станет определение уровня износа сооружения и установление причин обрушения.
Следователи уже изъяли документацию, связанную с эксплуатацией и ремонтом учебного заведения. В ближайшее время эксперты оценят техническое состояние здания и определят, когда и кем проводились ремонтные работы. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в городе Татарск Новосибирской области в 10:40 по местному времени произошло частичное обрушение конструкции здания школы № 5. Согласно предварительным сведениям, в момент происшествия в учебном заведении не находилось людей, пострадавших зафиксировано не было. На месте работают все экстренные службы.