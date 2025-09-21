СК возбудил уголовное дело после обрушения школы в Татарске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после частичного обрушения здания школы № 5 в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент произошел утром в воскресенье: обрушилась часть двухэтажного здания, построенного в 1937 году. По предварительным данным, пострадавших нет, так как в момент происшествия людей в школе не было.
В СК уточнили, что расследование начато по статье 293 УК РФ («Халатность»). На место выехала следственная группа. Запланировано проведение судебной строительной экспертизы, которая должна определить степень износа здания и причины происшествия.
Отмечается, что следователи изъяли необходимую документацию в школе.
«Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении. Все обстоятельства обрушения устанавливаются. Ход расследования находится под контролем прокуратуры», — отметили в СК.
Ранее сообщалось, что здание больницы сошло со свай в Салехарде из-за разрушения фундамента.