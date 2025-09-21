Ричмонд
Осужденный за взятки таможенник отправился на военную операцию

Бывший руководитель Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев, осужденный ранее на десять лет лишения свободы за получение взяток, отправился в зону военной операции. Об этом сообщили в судебных инстанциях.

В прошлом году Алеев подал иск к ФТС с требованием восстановить его на работе после увольнения по инициативе работодателя. Рассмотрение дела в настоящее время приостановлено.

— Просьба истца, участвующего в боевых действиях либо в условиях чрезвычайного или военного положения, — говорится в картотеке.

Кроме того, экс-чиновник обжаловал решение Никулинского суда Москвы, который постановил обратить в доход государства 25 миллионов рублей по иску Генпрокуратуры. Рассмотрение этой жалобы также заморожено в связи с его нахождением на фронте, следует из картотеки столичных судов.

Алеева задержали в марте 2023 года. Вместе с ним был задержан заместитель начальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов.

В результате обысков у Алеева обнаружили 91 тысячу долларов и 17,8 миллиона рублей. Изначально он утверждал, что деньги были частью сбора для нужд специальной военной операции. Однако после этого его отец — генерал-майор Виталий Алеев — заявил, что в 2020—2021 годах передал 6,5 миллиона рублей по договору дарения из пенсионных накоплений. Когда следователи попросили предоставить соответствующий документ, выяснилось, что у него его нет, говорится в публикации.

