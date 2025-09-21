Осужденный за взятки таможенник отправился на военную операцию

В результате обысков у Алеева обнаружили 91 тысячу долларов и 17,8 миллиона рублей. Изначально он утверждал, что деньги были частью сбора для нужд специальной военной операции. Однако после этого его отец — генерал-майор Виталий Алеев — заявил, что в 2020—2021 годах передал 6,5 миллиона рублей по договору дарения из пенсионных накоплений. Когда следователи попросили предоставить соответствующий документ, выяснилось, что у него его нет, говорится в публикации.