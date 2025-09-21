МЧС Приморья: сигнализация помогла спасти из пожара 9 детей

На этой неделе серьезный пожар произошёл в частном доме в селе Нахимовка Спасского округа. Из огня удалось спастись 11 жителям, в том числе девятерым детям. Как сообщает МЧС РФ по Приморскому краю, жертв удалось избежать благодаря сработке пожарного извещателя.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по Приморскому краю, в населенном пункте горели частный дом, надворная постройка, баня и два легковых автомобиля.
«После полуночи семью разбудил громкий звук трех пожарных извещателей, установленных в двух спальнях и зале. Благодаря простому и полезному прибору семья осталась жива, никто не пострадал», — уточняется в пресс-релизе МЧС РФ.
В итоге возгорание на площади 170 кв м было ликвидировано.
Также в ведомстве уточнили, что за минувшие сутки в крае был 21 пожар. К счастью, возгорания были не самыми сильными и никто из людей не пострадал.