Масштабный пожар в Ленинском округе Омска тушили почти 50 спасателей

«В 05:18 часов 21.09.2025 г. поступило сообщение о возгорании двух частных жилых домов и хозяйственной постройки в Ленинском округе города Омска. Пожар локализован в 06:25. Ликвидация последствий пожара в 09:11», — объяснили в ведомстве.