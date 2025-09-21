Ричмонд
Масштабный пожар в Ленинском округе Омска тушили почти 50 спасателей

В воскресенье, 21 сентября 2025 года, в Ленинском округе Омска произошёл масштабный пожар.

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 05:18 часов 21.09.2025 г. поступило сообщение о возгорании двух частных жилых домов и хозяйственной постройки в Ленинском округе города Омска. Пожар локализован в 06:25. Ликвидация последствий пожара в 09:11», — объяснили в ведомстве.

По данным пресс-службы, к ликвидации возгорания привлекались 48 спасателей и 16 единиц техники. Информации о пострадавших и причинах пожара пока не поступало.