Зумеры устроили массовые беспорядки в ещё одной стране мира

Беспорядки в Перу. Видео © X / ChacoteroPeru.
Отмечается, что протестующие под лозунгом «Поколение Z против президента» пытались штурмовать правительственные здания, что привело к жёсткому ответу полиции. Участники акции выдвинули требования о «прозрачности решений правительства и парламента» и отвергли пенсионную реформу.
В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Имеется информация о задержанных и пострадавших.
А ранее подобные митинги прокатились по Непалу. Они вспыхнули после блокировки популярных соцсетей, например YouTube и X. Зумеры взбунтовались и вышли на улицы. Протестующие избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Кроме того, они подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти.