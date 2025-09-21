Зумеры устроили массовые протесты в Перу

В Перу произошли столкновения протестующих и полицейских.
В столице Перу Лиме во время массовой акции протеста, организованной представителями поколения Z, произошли беспорядки. Молодые люди вышли на улицы с требованием прозрачности от правительства и парламента, а также выразили несогласие с реформой пенсионной системы. Об этом сообщают перуанские издания.
«Молодежные группы, профсоюзы и общественные организации мобилизовались на марш “Поколение Z”… Протест вызван недовольством реформой Ассоциации пенсионных фондов (АФП), ростом преступности и переполненностью учреждений юстиции, и призван направить это возмущение в масштабное и мирное мероприятие», — пишет La Republica.
Демонстранты начали попытки захвата административных зданий в центре города. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и открыли огонь резиновыми пулями для разгона толпы. В результате столкновений есть задержанные и раненые. Участники акции скандировали лозунги «Поколение Z против президента Дины Болуарте», призывая к большей открытости власти и отмене спорной пенсионной реформы.
В начале сентября в Непале начались крупные массовые беспорядки, получившие название «революция поколения Z». В Катманду участники протестов подожгли резиденцию премьер-министра. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ; кроме того, поступили сообщения о перестрелках. Причиной волнений стал введенный в стране запрет на деятельность популярных социальных сетей.