Зумеры устроили массовые протесты в Перу

В столице Перу Лиме во время массовой акции протеста, организованной представителями поколения Z, произошли беспорядки. Молодые люди вышли на улицы с требованием прозрачности от правительства и парламента, а также выразили несогласие с реформой пенсионной системы. Об этом сообщают перуанские издания.