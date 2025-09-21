Сумма ущерба по делу вице-губернатора Симоненко может достигнуть 1 млрд рублей

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, начальник областного управления капитального строительства региона Евгений Жура и сын Симоненко Юрий были задержаны 22 июля в Брянске и этапированы в Москву. В рамках их уголовного дела также арестован еще один человек. Мещанский районный суд Москвы заключил их под стражу. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах (ст. 285 УК РФ). Никто из них вину не признает.