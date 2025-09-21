Появилось видео момента обрушения школы под Новосибирском

Напомним, что утром 21 сентября в Татарске произошло частичное обрушение здания средней школы № 5. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 10:40 по местному времени. В момент происшествия внутри не было ни учеников, ни педагогов, поэтому жертв удалось избежать. На месте работают спасатели, полиция и специалисты экстренных служб, которые устанавливают причины инцидента и оценивают масштабы разрушений.