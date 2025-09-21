В Перми девушка устроила дебош в магазине и ударила сотрудника ножом

Инцидент случился вечером 20 сентября в магазине на улице Коминтерна, 16. Автор поста в телеграм-канале сообщает, что в супермаркет зашла девушка, предположительно находившаяся под воздействием наркотических веществ, и попыталась похитить товар. Сотрудники магазина заметили кражу и изъяли у неё неоплаченный товар. При попытке осмотра девушка оказала сопротивление, в результате чего между ней и сотрудником магазина возникла драка.