В Перми девушка устроила дебош в магазине и ударила сотрудника ножом

Девушка устроила дебош в магазине в Перми и напала на сотрудника с ножом, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Инцидент случился вечером 20 сентября в магазине на улице Коминтерна, 16. Автор поста в телеграм-канале сообщает, что в супермаркет зашла девушка, предположительно находившаяся под воздействием наркотических веществ, и попыталась похитить товар. Сотрудники магазина заметили кражу и изъяли у неё неоплаченный товар. При попытке осмотра девушка оказала сопротивление, в результате чего между ней и сотрудником магазина возникла драка.
«После этого девушка достала нож и дважды ударила сотрудника, но он не пострадал благодаря жилетке. По пути к выходу нарушительница разбила стойку с алкоголем, а её соучастник разбрызгал перцовый спрей по магазину, где находились другие посетители», — рассказывает телеграм-канал «ЧП Пермь».
В посте уточнялось, что нарушителей вывели через задний вход магазина, а позже задержали. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о произошедшем в ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве рассказали, что сейчас проводится проверка.
«В настоящий момент сотрудники отдела полиции № 7 (по обслуживанию Свердловского района г. Перми) УМВД России по г. Перми проводят проверку обстоятельств происшествия, которое произошло на ул. Коминтерна. Участники инцидента установлены», — сообщили сайту perm.aif.ru в региональном ГУ МВД.