В Каменском районе утонул мужчина

Ростовская область, 21 сентября 2025, DON24.RU. В реке Глубокой, недалеко от хутора Красновка Каменского района, утонул мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, уточнив, что инцидент произошел вчера.

«Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются», — пишет источник.

Тело погибшего было извлечено на берег спасателями.