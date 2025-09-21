В Каменском районе утонул мужчина

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, уточнив, что инцидент произошел вчера.
«Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются», — пишет источник.
Тело погибшего было извлечено на берег спасателями.
Ростовская область, 21 сентября 2025, DON24.RU. В реке Глубокой, недалеко от хутора Красновка Каменского района, утонул мужчина.
