Семь автомобилей столкнулись на проспекте Гагарина

Семь машин столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Авария произошла в субботу, 20 сентября, около 21 часа, рассказали в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Шесть автомобилей ехали по одной полосе движения, а перед ними стояла сломанная машина. В итоге первый автомобиль врезался в него, а другие уже последовали за ним и так же столкнулись с движущимися впереди машинами, не соблюдая безопасную дистанцию. Среди них также была карета скорой помощи.
Никто не пострадал. На месте аварии работали сотрудники ГАИ.
