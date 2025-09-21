Ричмонд
Семь автомобилей столкнулись на проспекте Гагарина

Никто не пострадал.

Источник: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Семь машин столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Авария произошла в субботу, 20 сентября, около 21 часа, рассказали в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Шесть автомобилей ехали по одной полосе движения, а перед ними стояла сломанная машина. В итоге первый автомобиль врезался в него, а другие уже последовали за ним и так же столкнулись с движущимися впереди машинами, не соблюдая безопасную дистанцию. Среди них также была карета скорой помощи.

Никто не пострадал. На месте аварии работали сотрудники ГАИ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два человека погибли на пожаре из-за электрокамина в Нижнем Новгороде.