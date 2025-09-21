Семь автомобилей столкнулись на проспекте Гагарина

Шесть автомобилей ехали по одной полосе движения, а перед ними стояла сломанная машина. В итоге первый автомобиль врезался в него, а другие уже последовали за ним и так же столкнулись с движущимися впереди машинами, не соблюдая безопасную дистанцию. Среди них также была карета скорой помощи.