Рухнувшая школа в Новосибирской области перед ЧП была признана готовой к началу учебного года

Школа № 5 в городе Татарске Новосибирской области, часть здания которой обрушилась 21 сентября, ранее была признана готовой к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Новосибирской области.

Администрация округа приняла здание школы перед началом учебного года.

«Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся», — указано в официальном комментарии ведомства. В преддверии 1 сентября администрация Татарского округа провела приемку объекта, подтвердив его соответствие требованиям для начала занятий.

Инцидент произошел утром 21 сентября, когда часть здания школы № 5 в Татарске обрушилась, по данным МЧС, в момент происшествия в помещении никого не было. Причины обрушения устанавливаются, на месте работают экстренные службы.