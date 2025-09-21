Беспилотники ВСУ атаковали регионы России: карта ударов БПЛА на 21 сентября

ВСУ атаковали три российских региона.
В ночь на 21 сентября российские подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно официальному заявлению ведомства, из общего числа уничтоженных дронов 12 были сбиты над территорией Крыма, четыре — над Черным морем, два — в Брянской области и один — в Курской области. Карта атак ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: Инфографика URA.RU.
Крым.
Над Республикой Крым силы ПВО сбили 12 украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад регионами РФ сбили 25 украинских дронов.
Брянская область.
Ночью также ликвидировали два дроны ВСУ, проникших в воздушное пространство Брянской области. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия провели работу оперативные и экстренные службы, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Курская область.
В Курской области средства ПВО зафиксировали и сбили один украинских БПЛА. Жертв и разрушений нет. Информацию об этом предоставили в Минобороны.
Черное море.
Над акваторией Черного моря также были замечены четыре беспилотника ВСУ. Все дроны уничтожили российские системы ПВО, сообщили в МО России.