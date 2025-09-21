СК возбудил дело о халатности после частичного обрушения здания школы в Татарске

В правительстве области уточнили, что всех 210 учеников переведут в школу № 9, которая находится в шаговой доступности. Здание школы № 5 было официально принято администрацией округа к началу учебного года. При этом в городе уже ведётся строительство новой школы на 550 мест в рамках госпрограммы «Развитие образования».