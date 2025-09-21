«Движение Первых» рассказало о финале всероссийской игры «Зарница 2.0»

В Волгоградской области готовятся провести финал «Зарницы 2.0».
На полигоне «Волжский» 21 сентября в 12:30 состоится финальный бой Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». За первые места сразятся армии «Ока» и «Кама», каждая из которых насчитывает по 240 юношей и девушек, включая ведомственные и иностранные отряды. Управлять финальным сражением будет командующий игрой, Герой России, начальник Главного штаба Движения «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин.
«Финальный бой Игры “Зарница 2.0” покажет, чья мотивация и сила воли оказались самыми сильными на пути к победе. Ребята готовились к финалу у себя в регионе и продолжили подготовку на площадке оборонно-спортивного лагеря “Авангард” в Волгоградской области. Эта база поможет им смело и уверенно выстроить стратегию на итоговом испытании», — подчеркнул Владислав Головин, его слова передает пресс-служба «Движения Первых». Он отметил, что успех в бою во многом будет зависеть от профессиональной подготовки, знаний наставников, физической выносливости и умения принимать решения в стрессовых условиях.
По сценарию финального боя, участникам предстоит сражаться за условный населенный пункт, используя современные технологии — лазертаг, дроны и инженерное оборудование. В процессе будут задействованы танки, бронемашины, инженерные системы и имитационные средства — взрывпакеты и дымовые завесы, чтобы максимально приблизить условия к реальным. Как отметил командующий армией «Ока», Герой России Илья Споняков, главное — проявить командную работу и личную ответственность: он надеется увидеть зрелость, мужество и лидерские качества своих подопечных. Его коллега, командующий армией «Кама» Владислав Клепиков добавил, что этот этап станет важной проверкой знаний и командного духа подростков.
Игра «Зарница 2.0» — часть национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого «Движением Первых» при поддержке Движения «ЮНАРМИЯ» и Центра «ВОИН». В 2025 году в проекте поучаствовало 960 юношей и девушек из разных регионов России и из-за рубежа. Под руководством наставников — героев России и ветеранов СВО — они осваивают военное дело, новые технологии и учатся работать в команде. Прямое общение с наставниками помогает участникам развивать патриотизм, быстро реагировать в сложных ситуациях и принимать ответственные решения.