«Движение Первых» рассказало о финале всероссийской игры «Зарница 2.0»

Проект «Зарница 2.0» стал современным продолжением советских военно-патриотических традиций Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых’Проекты движения первых реализуются в рамках национального проекта “Молодежь и дети” Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’Флагманский проект движения первых реализуется в рамках национального проекта “Молодежь и дети” при соорганизации движения “ЮНАРМИЯ” Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’Проект способствует развитию патриотизма и сильного характера у участников, о чем свидетельствуют их отзывы и впечатления Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’Финал “Зарницы 2.0” пройдет 21 сентября на учебном полигоне “Волжский” Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’В финале “Зарницы” будет задействована инженерная техника ВС РФ Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’Финальная битва станет испытанием на силу духа, мотивацию и профессиональную подготовку участников Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’Сценарий заключительного боя предусматривает боевые действия по захвату условного населенного пункта Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’Участникам предстоит продемонстрировать физическую подготовку, тактические умения, знания основ военного дела Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’Командиры отмечают, что для них важно увидеть, как участники проявят ответственность и умение работать в коллективе Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’В ходе сражения будут использоваться современные технологии — лазертаг и беспилотные летательные аппараты Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых’В соревнованиях приняли участие 960 человек, каждый игрок имел собственную специализацию и был распределен в команду Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых”.