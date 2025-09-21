Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине морской котик два года жил с трубой на шее

На острове Тюленьем на Сахалине спасатели нашли морского котика, которому было около трех лет, с трубой на шее. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

На острове Тюленьем на Сахалине спасатели нашли морского котика, которому было около трех лет, с трубой на шее. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Гофрированная труба диаметром 16 сантиметров плотно обвила шею животного, создавая смертельную опасность. Специалисты отметили, что пластик врезался в кожу настолько глубоко, что у котика практически отсутствовали уши.

По оценкам спасателей, морской котик оказался в такой ловушке примерно два года назад, что вызвало значительное беспокойство у специалистов и местных жителей.

— Мы его увидели случайно, он только вышел из воды. Причем котик был довольно активный, но нам повезло, что он сразу подошел поближе к нам. Мы его быстренько поймали и минут 15 срезали трубу, потому что она была выполнена из довольно плотного пластика. Котик не мог пошевелить головой, у него срезало уши, — рассказала изданию ловчий экспедиции Максим Евсеев.

25 мая свыше сотни мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу, обнаружили на берегу Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана. Большая часть морских обитателей погибла в браконьерских сетях.