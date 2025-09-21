На Сахалине морской котик два года жил с трубой на шее

— Мы его увидели случайно, он только вышел из воды. Причем котик был довольно активный, но нам повезло, что он сразу подошел поближе к нам. Мы его быстренько поймали и минут 15 срезали трубу, потому что она была выполнена из довольно плотного пластика. Котик не мог пошевелить головой, у него срезало уши, — рассказала изданию ловчий экспедиции Максим Евсеев.