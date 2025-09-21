На Сахалине морской котик два года жил с трубой на шее

На острове Тюленьем на Сахалине спасатели нашли морского котика, которому было около трех лет, с трубой на шее. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Гофрированная труба диаметром 16 сантиметров плотно обвила шею животного, создавая смертельную опасность. Специалисты отметили, что пластик врезался в кожу настолько глубоко, что у котика практически отсутствовали уши.
По оценкам спасателей, морской котик оказался в такой ловушке примерно два года назад, что вызвало значительное беспокойство у специалистов и местных жителей.
— Мы его увидели случайно, он только вышел из воды. Причем котик был довольно активный, но нам повезло, что он сразу подошел поближе к нам. Мы его быстренько поймали и минут 15 срезали трубу, потому что она была выполнена из довольно плотного пластика. Котик не мог пошевелить головой, у него срезало уши, — рассказала изданию ловчий экспедиции Максим Евсеев.
