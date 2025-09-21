В Херсонской области три человека пострадали в результате удара дрона ВСУ

В Новой Збурьевке Херсонской области трое пожилых жителей получили осколочные ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.
Уточняется, что в течение дня боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 106 ударов с использованием ствольной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
В светлое время дня было зафиксировано 71 артиллерийский удар, 17 обстрелов пришлось на ночное время. Кроме того, 18 атак осуществлены с помощью БПЛА.
В результате обстрелов пострадали 13 населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Саги, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Песчановка, Старая Збурьевка и Каховка.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами РФ.