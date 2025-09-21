Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области три человека пострадали в результате удара дрона ВСУ

В результате обстрелов пострадали 13 населенных пунктов Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

В Новой Збурьевке Херсонской области трое пожилых жителей получили осколочные ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.

Уточняется, что в течение дня боевики киевского режима нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 106 ударов с использованием ствольной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

В светлое время дня было зафиксировано 71 артиллерийский удар, 17 обстрелов пришлось на ночное время. Кроме того, 18 атак осуществлены с помощью БПЛА.

В результате обстрелов пострадали 13 населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Саги, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Песчановка, Старая Збурьевка и Каховка.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше